Michael Pachter: God of War venderà almeno dieci milioni di copie

I preordini di God of War e le vendite al Day One sembrano essere stato decisamente buone, come confermato da numerosi analisti, tra questi anche Michael Pachter, il quale ha lanciato la sua previsione sulle vendite del gioco nel suo intero ciclo di vita.

Michael Pachter si aspetta che il nuovo God of War venda almeno dieci milioni di copie: "Si tratta di un gioco con valutazioni eccellenti, ha un Metascore di 95, questo vuol dire che è uno dei dieci titoli con il miglior punteggio di sempre insieme a The Legend of Zelda Ocarina of Time, GTA V e The Last of Us. Una media di 95/100 vuol dire che God of War è un gran gioco, il rischio che qualcuno rimanga deluso è davvero minimo...

Il gameplay è immediato e ci sono tanti aspetti che possono conquistare il maggior numero di utenti. Avventura, enigmi, combattimenti, storia... è davvero un gioco che può piacere a tutti e il fatto che narri del rapporto tra padre e figlio lo rende in qualche modo simile a The Last of Us, attirando anche i fan del gioco Naughty Dog. Penso che God of War possa diventare l'esclusiva PS4 più venduta di sempre. Quanto venderà? Dieci milioni di copie... ma è una stima davvero per difetto... diciamo dai dieci ai venti milioni, mi sembra una previsione assolutamente realistica."

Siete d'accordo con le previsioni di Pachter? Quanto venderà secondo voi God of War nel corso del suo intero ciclo vitale?