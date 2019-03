Michael Pachter nutre dei dubbi sul progetto e sul prezzo di Google Stadia

Dopo aver discusso di console next-gen e di strategie legate al lancio di, PlayStation 5, Xbox Scarlett e Nintendo Switch Pro, il famoso analisia di Wedbush Securities Michael Pachter riguadagna la scena mediatica con nuove considerazioni su Google Stadia.

Evidenziando quelle che, a suo giudizio, rappresentano le vulnerabilità del progetto dell'ambizioso servizio di game streaming che Google promette di inaugurare entro fine anno, Pachter spiega che "a prima vista sembra che non ci sia un vero modello di business dietro a Stadia. I giochi saranno disponibili in streaming e questo è chiaro, ma non è altrettanto chiaro se il consumatore dovrà acquistare i titoli singolarmente, se pagherà un abbonamento o se dovrà gestire la cosa in base al tempo di gioco speso".

"Penso che la prima opzione sia la più probabile e porterebbe il massimo interesse tra i publisher e gli sviluppatori", ha poi aggiunto l'analista riferendosi al modello basato sull'acquisto dei singoli giochi: "Sarebbe simile a iTunes. Le altre opzioni sono meno probabili perchè non avrebbero la stessa attrattiva sugli editori, ma la mancanza di informazioni a tal proposito mi suggerisce che Google stia ancora cercando di capire quale modello di business adottare".

Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate uno speciale a firma di Alessandro Bruni con rischi dubbi e potenzialità di Stadia, dal prezzo di accesso al servizio alle specifiche tecniche della nuova piattaforma in cloud di Google.