Michael Pachter e le previsioni per il Black Friday: chi vincerà tra PS4 e Xbox?

Rispondendo a una serie di domande su Twitter,ha rivelato le sue previsioni per il: secondo l'analista, Xbox One sarà la console più venduta in Nord America durante questo weekend, grazie alle offerte su Xbox One S e Xbox One X.

A livello globale invece dovrebbe essere PlayStation 4 ad avere la meglio, grazie all'enorme popolarità del brand in Europa, ma anche Switch ha possibilità di fare bene, specialmente negli Stati Uniti: "Non sempre i consumatori scelgono la console più economica, spesso le persone prendono queste decisioni in base ai consigli degli amici. Sony ha una maggior base installata e di conseguenza sarà la console più consigliata..."

Cosa ne pensate di queste previsioni? Quale delle tre console sarà leader delle vendite durante il Black Friday? Ricordiamo che in Italia è possibile acquistare PS4 Slim a 229 euro, Xbox One S a 179 euro con un gioco in bundle e recentemente sono arrivate anche varie offerte di Amazon su Nintendo Switch, valide fino al prossimo 28 novembre, dunque avete tempo tutto il wekend e il Cyber Monday per effettuare i vostri acquisti, affrettatevi però perchè alcune promozioni sono disponibili solamente per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte.