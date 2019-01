Michael Pachter: Switch portatile, Overwatch e COD 4 Blackout free to play nel 2019

Oltre ad aver ipotizzato l'arrivo di The Elder Scrolls VI e Titanfall 3 nel 2019, l'analista Michael Pachter si è sbilanciato con altre previsioni per l'anno appena iniziato, che vanno a toccare anche Nintendo Switch e due giochi Activision...

Relativamente alla console Nintendo, secondo l'analista di WedBush durante l'anno in corso la casa di Kyoto lancerà una riedizione di Switch interamente portatile, priva di Joy-Con staccabili e Dock, venduta a 199 dollari per presidiare la fascia economica del mercato, andando a sostituire 3DS e 2DS.

Le previsioni di Pachter toccano poi anche due popolari titoli targati Activision, in particolare Overwatch e Call of Duty Black Ops 4 Blackout. Lo shooter di Blizzard potrebbe diventare free to play tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate, così da espandere il pubblico del gioco e accontentare le richieste delle franchigie della Overwatch League, che pretendono maggiori spettatori durante gli show. La modalità Battle Royale di Black Ops 4 potrebbe invece diventare free to play tra settembre e ottobre, prima del lancio del nuovo Call of Duty, così da promuovere meglio il prossimo episodio della serie.

Ribadiamo come quanto riportato sia frutto di analisi e previsioni e dunque vi invitiamo a prendere queste speculazioni con le dovute precauzioni.