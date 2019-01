Michael Pachter: taglio di prezzo per PS4 e Xbox One, nuova Switch solo portatile nel 2019

PlayStation 4 ha raggiunto e superato quota 91 milioni di pezzi venduti e questo risultato fornisce uno spunto di riflessione per capire in che direzione potrà andare il mercato hardware durante l'anno appena iniziato. C'è ancora spazio per ottenere profitti con le console di attuale generazione? A questa domanda prova a rispondere Michael Pachter.

Molti analisti concordano sul fatto che il 2019 sarà di fatto l'ultimo anno a pieno regime per PlayStation 4 e Xbox One, nei prossimi mesi sia Microsoft che Sony potrebbero togliere i veli a Xbox Scarlett e PlayStation 5 e questo potrebbe portare ad un calo delle vendite per le piattaforme di attuale generazione.

Michael Pachter ipotizza però la presenza di un piano strategico a medio termine da parte delle tre hardware house, che nel 2019 taglieranno il prezzo delle loro console in via ufficiale così da attirare nuovi consumatori ed aumentare le vendite: "Probabilmente avremo price cut ufficiali su tutte le console, Sony porterà PS4 a 249 dollari, Microsoft taglierà il prezzo di Xbox One S a 199 dollari e Nintendo potrebbe lanciare una Switch esclusivamente portatile allo stesso prezzo (199 dollari), così da andare a presidiare la fascia economica del mercato ora occupata da 3DS e 2DS."

Nessun cenno invece ad eventuali tagli per PlayStation 4 Pro e Xbox One X, che potrebbero mantenere inalterato il loro prezzo anche in virtù della natura premium dei due prodotti.