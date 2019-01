Michael Pachter: The Elder Scrolls 6 uscirà nel 2019 a causa del flop di Fallout 76

Intervistato da GamesIndustry, l'analista Michael Pachter ha reso note le sue previsioni per il 2019, ipotizzando cosa potrebbe accadere nel mondo videoludico durante l'anno appena iniziato.

Oltre a ipotizzare un taglio di prezzo per PlayStation 4, Xbox One e il lancio di una Nintendo Switch portatile priva di Joy-Con e Dock, l'analista di WedBush prevede l'arrivo di titoli molto attesi come Titanfall 3 e... The Elder Scrolls 6!

"Mi aspetto che Bethesda acceleri lo sviluppo di TES 6 con l'obiettivo di lanciare il gioco nel 2019. Il flop commerciale di Fallout 76 rende necessario il lancio di un nuovo titolo durante l'anno e TES VI potrebbe essere il candidato ideale, rinnovo la previsione lanciata nel 2016 e 2017!"

Ipotesi interessante, ma difficilmente Bethesda riuscirà a pubblicare il nuovo The Elder Scrolls nel 2019, lo sviluppo sembra essere ancora nelle fasi preliminare e da più parti si parla di un progetto rivolto a PlayStation 5 e Xbox One (confermato ovviamente il lancio anche su PC), inoltre la compagnia ha ribadito di voler supportare Fallout 76 con tanti nuovi contenuti previsti nel nuovo anno.