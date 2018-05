Michael Pachter: The Last of Us Part 2 potrebbe uscire prima del previsto

Michael Pachter si è espresso sulle finestre di lancio di Death Stranding e The Last of Us Part 2, dichiarandosi ottimista sulla possibilità di vedere il nuovo gioco di Naughty Dog prima del previsto.

"Parlando di Death Stranding, chi lo sa quando uscirà fuori? Potrebbe arrivare anche nel 2025, per quanto ne sappiamo. Devo dirlo, è uno dei giochi più strani che abbia mai visto. Passando a The Last of Us Part 2, bisogna dire che i ragazzi di Naughty Dog sono davvero laboriosi: questo mi fa pensare che il titolo non uscirà più tardi del 2019, o addirittura che potrebbe spiazzarci con un debutto anticipato entro il 2018. Non potete mai saperlo, del resto ci hanno già sorpreso in passato. Quelli di Naughty Dogs sono molto prolifici, oltre che molto competenti nel loro lavoro. Non ho idea di quando arriverà, ma mi sorprenderei se fosse più tardi del 2019. Questo ragazzi stanno diventando sempre più bravi con le sorprese, e ultimamente tira aria di leak…" dichiara il noto analista ai microfoni di Gamingbolt.

Una cosa è certa: alla PlayStation Conference dell'E3 2018 ne sapremo di più sia su Death Stranding che su The Last of Us Part 2, magari con qualche indicazione sulla possibile finestra di lancio. Cosa ne pensate, invece, delle previsioni di Michael Pachter?