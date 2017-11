Michal Pachter: PlayStation 5 e la prossima Xbox non costeranno più di 500$

Nel nuovo episodio del Web Show Pachter Factor,si è espresso sul possibile prezzo di lancio di PlayStation 5 e della prossima console Microsoft. Secondo l'analista di Wedbush, entrambe le piattaforme non costeranno più di 500 dollari.

"PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PS4 Pro hanno avuto un prezzo di lancio molto alto, compreso tra i 399 e i 499 dollari. Succederà così anche con PlayStation 5 e la prossima console Microsoft? Le nuove console costeranno di più? Non penso che costeranno più di 500 dollari, sempre meno persone sono disposte a spendere questa cifra per una console ma tutto dipenderà da Xbox One X. Se sarà un successo, allora è probabile che le compagnie possa aumentare i costi al pubblico. Ma se One X sarà un flop da uno o due milioni di pezzi venduti, nessuno proporrà mai una console a più di 500 dollari in futuro."

Siete d'accordo con le parole di Michal Pachter? Lo stesso analista ha più volte ribadito che a suo avviso PlayStation 5 potrebbe uscire nel 2019 o 2020 mentre non si è sbilanciato riguardo la prossima mossa di Microsoft.