Michel Ancel: Beyond Good and Evil 2 tra i più grandi progetti di sempre

Per Michel Ancel Beyond Good and Evil 2 è uno dei giochi Ubisoft più ambiziosi di sempre. Il direttore creativo del progetto è tornato a parlare della sua creatura in occasione dell'apertura di un nuovo studio di sviluppo a Castelnau-le-Lez (Hérault, Occitania).

Tra i videogiochi più attesi del prossimo futuro vi è senza dubbio Beyond Good and Evil 2, seguito del titolo sviluppato da Ubisoft Montréal/Ubisoft Milano e pubblicato nel 2003 su PS2, Xbox, GameCube e PC.

Dell'attesissimo prequel in terza persona, Michel Ancel, dalla nuova sede che ospiterà gli uffici di Ubisoft Montpellier ha dichiarato ai colleghi del portale francese 20minutes.fr: "Beyond Good and Evil 2 è uno dei più grandi progetti mai immaginati da questa società e forse dall'intero panorama videoludico. E' un titolo immenso per ambizioni e dimensioni".



"Un videogioco è come un set cinematografico; da un momento all'altro tutto scompare, non resta nulla della storia che si è vissuta, ma con questo gioco la nostra promessa è quella di regalare agli appassionati un viaggio senza limiti", ha aggiunto Ancel.

Il titolo dovrebbe fare il suo esordio nel corso del 2020 (non confermato) su PlayStation 4, Xbox One, PC e (presumibilmente) PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Prima di salutarvi vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra video anteprima di Beyond Good and Evil 2 e vi ricordiamo che gli sviluppatori, tramite un simpatico Space Monkey Update, hanno confermato che le astronavi saranno personalizzabili. Quali aspettative nutrite verso questo attesissimo secondo capitolo della serie? Fatecelo sapere nei commenti!