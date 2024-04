Un micio, una città e tanta voglia di stupire nel gioco che apre il Nintendo Indie World

Nella cornice mediatica del Nintendo Indie World di aprile, Double Dagger Studio fa felici tutti gli appassionati di esperienze open world, e di gattini, con un video di Little Kitty, Big City che fissa la data di lancio di questo titolo free roaming incentrato sulle gesta compiute da un micio.

Il nuovo titolo firmato dal team Double Dagger ci immerge nelle atmosfere di una ridente cittadina che aspetta solo di essere esplorata dal nostro intrepido alter-ego, un gatto nero dalla curiosità sconfinata.

Come possiamo intuire ammirando il video gameplay che apre il valzer delle World Premiere del Nintendo Indie World, nel corso dell'avventura avremo modo di stringere amizia con tanti altri animali randagi, per poi dedicarci al completamento delle missioni di un open world ricco di segreti da scoprire e di oggetti da acquisire per customizzare il proprio micetto.

La commercializzazione di Little Kitty, Big City è prevista per il 9 maggio, tanto su Nintendo Switch quanto su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Date un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo free roaming a tinte pastello per gli amanti dei gatti e delle esperienze open world.

