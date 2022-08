Mick Foley non ha stock di PS5 da vendere, la console Sony torna oggi da GameStop Italia

A inizio settimana, l'ex wrestler Mick Foley ha iniziato a vendere PlayStation 5 tramite il suo profilo Twitter, annunciando di avere un stock di PS5 da distribuire con il ricavato che verrà interamente versato in beneficenza. Possibile? Mankind ha davvero delle console Sony da vendere? Assolutamente no, facciamo chiarezza.

Il profilo di Foley è stato hackerato, lo scrittore è riuscito a rientrare in possesso dell'account non cedendo al ricatto degli hacker ma ha invitato i suoi follower a non inviare denaro e non comprare nulla dal suo profilo.

Poche ore dopo lo stesso annuncio di vendita di PlayStation 5 compare sui social di Jeanie Buss, proprietaria e presidente dei Los Angeles Lakers, che annunciava la disponibilità di tre PS5 da vendere anche in questo caso con ricavato da donare interamente in beneficenza. Anche la Buss è tornata in possesso del proprio profilo e si è scusata per quanto accaduto, ribadendo come ovviamente non abbia assolutamente delle PS5 da vendere.

Se siete in cerca di una PlayStation 5, segnaliamo che la console sarà disponibile oggi pomeriggio da GameStop, tutti i dettagli sulle possibilità di acquisto di PS5 Digital Edition in Bundle verranno rivelati nel corso della puntata odierna di GameStop TV in onda a partire dalle 15:00.