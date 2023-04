Micorosft-Activision: anche il New York Post anticipa l'imminente conclusione dell'affare

Proprio nel corso del pomeriggio di oggi, vi abbiamo parlato degli ultimi rumor riguardanti le previsioni di Wedbush sull'imminente conclusione dell'affare Microsoft x Activision. A distanza di qualche ora, anche il New York Post ha pubblicato un articolo secondo il quale non manca molto affinché l'affare vada in porto.

Nel lungo articolo pubblicato sulle pagine del portale online è scritto in maniera chiara che il colosso di Redmond sta per finalizzare l'acquisizione ed è improbabile che qualcosa vada storto. l'approvazione del CMA (Competition and Markets Authority) dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana e a maggio 2023 dovrebbe invece arrivare quella della Commissione Europea. A questo punto, il New York Post sostiene che Microsoft concluderà l'affare, senza quindi tener conto di eventuali mosse da parte della FTC (Federal Trade Commission), l'organo americano che più sta ostacolando l'affare.

Secondo le dichiarazioni del portale, ora che anche la CMA è a favore dell'acquisizione, Microsoft è intenzionata a proseguire per la sua strada. D'altro canto, sembrerebbe che non vi sia modo da parte dell'FTC di ostacolare la conclusione dell'affare, anche nel caso in cui si dovesse andare avanti con la disputa legale.

Insomma, dopo mesi di tira e molla sembrerebbe che Activision Blizzard stia per entrare ufficialmente a far parte di Microsoft.