Microsoft x Activision: la dura risposta di Bobby Kotick al no della CMA

Come vi abbiamo riportato giusto qualche minuto fa, è arrivato all'improvviso il responso negativo della CMA in merito all'affare Microsoft x Activision, il quale non è stato accolto con particolare gioia da parte degli esponenti delle due aziende coinvolte.

A tal proposito, entrambe le parti hanno rilasciato una dichiarazione per esprimere il loro disappunto in merito alla decisione della Competition and Markets Authority (CMA).

Ecco di seguito le parole del portavoce di Activision Blizzard:

"Il report della CMA va in conflitto con le ambizioni del Regno Unito per diventare un paese cardine nel settore tecnologico. Lavoreremo a stretto contatto con Microsoft per ribaltare questa decisione. Le conclusioni del report rappresentano un disservizio per i cittadini inglesi. Rivedremo i nostri piani legati alla crescita per il Regno Unito. Gli innovatori a livello globale, che siano essi piccoli o grandi, prenderanno nota di quanto accaduto e comprenderanno che in UK non c'è possibilità di fare affari."

Non è mancato nemmeno un intervento di Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard secondo il quale "la decisione della CMA è lungi dall'essere definitiva". Il boss dell'azienda ha anche ribadito che l'acquisizione avrebbe un'influenza positiva sulla competizione nel settore videoludico.

Insomma, è chiaro che il rifiuto della CMA non rappresenti il capitolo finale della questione e non si esclude che nelle prossime settimane possano verificarsi altri eventi di rilievo che andranno a favore del colosso di Redmond.