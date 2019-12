Una micro SD da 1 TB può fondere la vostra Nintendo Switch?

Vi ricordate la storia della Nintendo Switch sciolta da un termosifone? Sembra che la gete ci stia prendendo gusto a trovare modi per distruggere le proprie console. In realtà stavolta non si tratta di un gesto volontario o di negligenza, ma si tratta comunque di una scelta poco saggia, che vi consigliamo di evitare.

Nintendo infatti nel manuale specifica che non tutte le micro SD sono compatibili con Switch, per cui inserire una scheda da 1 TB, è stato forse un azzardo troppo grande. Si tratta della SanDisk Extreme PLUS da 1 TB, una tecnologia anche piuttosto nuova e costosa, dato che il prezzo di listino è di circa 400 dollari, più della stessa console.

Evidentemente la macchina ibrida di Nintendo non è compatibile con tale tecnologia, dato che dopo poco dall'uso, la console si è danneggiata irreparabilmente, fondendo lo slot per alloggiare le micro SD che hanno compromesso l'integrità della scocca.

C'è un risvolto positivo della storia per fortuna dell'utente che l'ha raccontata, tale NefariousZehn: "Ho chiamato Nintendo e nonostante la mia Switch sia fuori garanzia, mi hanno detto che ci penseranno loro senza problemi. Ho chiesto se fosse un problema noto e mi hanno risposto che non dovrebbe mai succedere, nemmeno se la scheda fosse diffettosa, e quindi la sostituzione della console sarà a carico loro a prescindere dalla garanzia. SanDisk invece non ha ancora risposto".

Insomma, se avete intenzione per Natale di regalarvi o regalare una micro SD per aumentare la memoria della vostra console, fate attenzione al modello.