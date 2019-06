Microcon 2019: ritorna a Lucca il festival italiano della musica 8 bit

La seconda edizione del festival italiano dedicato alla musica 8 bit, il Microcon 2019 di Lucca, è ormai alle porte e promette di farci fare il pieno di onde quadre sparate a pieno volume!

Il festival vuole essere un richiamo per tutti i microartisti, coloro che usano vecchie console o vecchi computer, giocattoli elettronici e molto altro per farci musica. Nessuno è escluso!

Quest'anno avremo sul palco vecchie e nuove glorie:

Kenobit

arottenbit

Tokyo Apartments

0r4 Chipmusic

Starving GOGO

IDecade

LewySan

IanO - low tech electro metal

Daimon Chip

Inoltre, prima dell'evento principale sarà disponibile uno spazio open-mic, dove chi vorrà suonare i propri pezzi potrà farlo!

Stando infatti al dinamico duo dei Tokyo Apartments, una delle band che parteciperà all'evento, Microcon 2019 "vuole essere una vetrina per tutti i micromusicisti emergenti che potranno esibirsi in un open mic, micromusicisti più affermati che suoneranno nella parte finale della serata, ma soprattutto vuole essere un’occasione per radunare insieme tutte le persone che da anni si 'sbattono' per portare avanti la bandiera di questo magico mondo. Microcon è anche un evento musicale live dedicato a tutti gli appassionati del videogioco e simpatizzanti di musica elettronica".

Il Microcon 2019 aprirà ufficialmente i battenti il prossimo sabato 29 giugno a Lucca. Per tutti i dettagli sulla location e per restare aggiornati sull'evento dedicato alla musica 8 bit, in calce alla notizia trovate il link della pagina Facebook dello spettacolo in salsa retroludica.