Microids annuncia il remake di Toki per Nintendo Switch, in arrivo entro fine 2018

Giornata favolosa per i videogiocatori nostalgici: dopo la conferma dell'arrivo di Spyro Reignited per Playstation 4 e Xbox One, arriva l'annuncio del remake di Toki: lo storico platform arcade del 1989 tornerà nelle nostre case degli utenti Nintendo Switch entro la fine del 2018.

Microids ha confermato inoltre il coinvolgimento dei veterani Philippe Dessoly e Pierre Adane, che come nello sviluppo delle versione per Amiga ricopriranno rispettivamente il ruolo di art director e programmatore. "Ho un rapporto davvero speciale con questo gioco, ci sono particolarmente affezionato, mi porta alla mente tanti bei ricordi. Appena parte la musica, vengo catapultato indietro nel tempo, quando sviluppammo il porting per Amiga e Atari, quando c'era un'atmosfera veramente particolare nell'industria videoludica. È davvero speciale per me, quindi quando mi hanno chiesto di fare il remake, 30 anni dopo, è stato impossibile rifiutare. Amo migliorare e reinterpretare il design dei personaggi e degli sfondi. Spero sinceramente che tantissimi fan dell'originale, come me, si divertiranno giocandoci" ha dichiarato Dessoly, al quale poi si è aggiunto Adane, che ha affermato: "Sono davvero orgoglioso di avere la possibilità di far tornare in vita Toki, provo un piacere immenso a lavorare su un progetto del genere. Philippe e io volevamo tornare a lavorare insieme da diverso tempo, e sono felice che sia per Toki".



Il remake di Toki sarà lanciato su Nintendo Switch entro la fine dell'anno, in calce alla notizia potete osservare le prima immagini ufficiali. Siete pronti a combattere nuovamente il perfido stregone Vookimedlo?