Microids annuncia Titeuf The Game e Asterix & Obelix XXL 3 The Crystal Menhir

Il Publisher Microids ha condiviso con il pubblico alcuni aggiornamenti in merito alla propria line-up per l'anno in corso, annunciando due nuovi progetti videoludici attesi per il 2019.

Come potete verificare nei cinguettii presente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale della Compagnia ha infatti annunciato due nuovi progetti. Tra questi, troviamo Titeuf: The Game. Gioco ispirato al protagonista del fumetto svizzero "Titeuf", quest'ultimo include al suo interno più di cinquanta diversi mini-game per un massimo di quattro giocatori. Microids non ha annunciato una data di pubblicazione precisa per questa produzione, ma ha specificato che la finestra di lancio di Titeuf: The Game è fissata per l'ultimo trimestre del 2019. Il Gioco è atteso su diverse piattaforme: Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC e Mac.

Il secondo aggiornamento è invece legato al celebre franchise di Asterix & Obelix. Dopo aver in precedenza annunciato una Remastered di Asterix & Obelix XXL 2 e la pubblicazione di Asterix & Obelix XXL 3, Microids conferma infatti la finestra di pubblicazione di quest'ultimo. Intitolato Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir, il Gioco farà infatti il proprio esordio sul mercato videoludico nel tardo 2019. Come, Titeuf: The game, anche questo progetto sarà multipiattaforma. Le nuove avventure di Asterix & Obelix sono infatti attese su Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC e Mac.