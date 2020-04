MicroMan annunciato per PlayStation 5, Xbox Series X, PC e Switch

Lo studio indipendente Glob Games con sede a Varsavia ha annunciato MicroMan, un arcade adventure che vede protagonista uno scienziato ridotto alle dimensioni di una formica a causa di un'esperimento fallito.

Un concept che riprende la storia alla base del popolare film Disney Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e che secondo il CEO di Glob Games Karol Marcinkowski permetterà di "assistere agli eventi della vita da una nuova prospettiva", il team promette una trama folle con una buona dose di umorismo, incontri ravvicinati non sempre piacevoli (ratti, insetti e altri animaletti), la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto inusuali come farfalle e insetti, il tutto unito ad un comparto estetico accattivante.

MicroMan è atteso per la seconda metà del 2021 su PC via Steam e in seguito su PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch, purtroppo una finestra di lancio per le versioni console non è stata fornita, lo studio farà comunque di tutto per pubblicarle nel più breve tempo possibile.

Un progetto sicuramente interessante che potrebbe riservare qualche sorpresa, restiamo in attesa di ulteriori dettagli.