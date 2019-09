MicroProse, storica software house, potrebbe annunciare qualcosa a breve

Un misterioso messaggio pubblicato sull'account Twitter ufficiale di MicroProse, la storica software house che ha dato i natali alla serie Sid Meier's Civilization, potrebbe aver anticipato l'arrivo di un annuncio nel corso dei prossimi giorni.

Per chi non lo sapesse, MicroProse Software è stata un'azienda molto attiva tra gli anni '80 e '90 e che, dopo la chiusura nel 2003, è tornata in vita con un nuovo nome, MicroProse Systems, e mantenendo il vecchio logo. Attualmente il team di sviluppo è al lavoro su Warbirds 2020, simulatore di velivoli da combattimento con supporto al multiplayer online in uscita tra la fine del 2019 e i primi mesi del prossimo anno. È quindi probabile che, oltre ad annunciare una data precisa per il lancio del titolo in questione, MicroProse possa svelare un nuovo titolo e, per la gioia dei vecchi appassionati, non è da escludere che si tratti di uno strategico.

A questo punto non ci resta altro fa fare che aspettare qualche giorno e tenere d'occhio l'account ufficiale Twitter della software house, così da scoprire il prima possibile eventuali novità.

A proposito di strategici, avete già dato un'occhiata ad Humankind, il nuovo titolo in sviluppo da parte di SEGA?