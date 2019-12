Ecco a voi il primo (microscopico) screenshot di Dragon Age 4

Nonostante sia già passato un anno dall'annuncio di Dragon Age 4, del gioco non abbiamo mai avuto modo di vedere alcunché. Eppure, sembra che qualcosa stia cominciando a muoversi, poiché da quale giorno a questa parte il produttore esecutivo Mike Darrah si sta divertendo a stuzzicare i fan pubblicando materiale presumibilmente legato al gioco.

Che stia spianando il terreno in vista di un nuovo annuncio agli imminenti Game Awards 2019? È quello che si stanno chiedendo in molti. Darrah non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi, e in occasione del Dragon Age Day è tornato alla carica con il primo, vero screenshot di Dragon Age 4... più o meno. Il produttore giura d'aver pubblicato un'immagine reale tratta dal gioco, peccato che l'abbia pesantemente modificata! Come potete vedere in cima a questa notizia, s'intravede solamente una piccolissima porzione in alto a destra. A giudicare da quanto è possibile osservare, in Dragon Age 4 ci saranno il cielo e quello che sembra essere il ramo di un albero... informazioni piuttosto scarne, ma è pur qualcosa!

Per ora, purtroppo, dobbiamo necessariamente accontentarci. In ogni caso, sembra che il team si stia finalmente preparando a mostrare qualcosa di più concreto, anche se alla finestra di lancio di Dragon Age 4 - fissata tra il 2022 e il 2024 - manca ancora molto tempo.