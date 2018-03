Microsoft annuncia il nuovo Xbox Wireless Controller - Combat Tech Special Edition

La scorsa primavera,lanciò sul mercato glidella serie Tech. Nella giornata di ieri ha svelato il terzo modello della linea, il

Questa nuova versione utilizza i colori tipici dell'esercito. Il verde proposto è il medesimo che può essere utilizzato all'interno dell'Xbox Design Lab per la creazione dei pad personalizzati. Come gli altri due controller della serie, il Recon e il Patrol, anche quest'ultimo include alcune finiture premium come le texture incise tramite laser sul fronte e l'impugnatura gommata sul retro, pensata per un maggiore comfort. Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata è compatibile anche con Windows 10 e Samsung Gear VR. La mappatura dei comandi, inoltre, può essere modificata mediante l'app Accessori Xbox.

L'Xbox Wireless Controller - Combat Tech Special Edition sarà acquistabile a partire dal 30 marzo 2018 al prezzo di 64,99 euro. Potete ammirarlo nella galleria che trovate in calce a questa notizia, cosa ne pensate?