Microsoft: 13 giochi entrano nel programma ID@Xbox in vista della GDC 2019

I redattori del "blog istituzionale" di Xbox Wire confermano la presenza di Microsoft alla prossima edizione della Game Developers Conference di San Francisco e annunciano la presentazione di ben 13 nuovi videogiochi rientranti nel programma ID@Xbox.

L'iniziativa, promossa da Microsoft per mettere in luce i progetti più importanti e originali realizzati dalla scena videoludica indipendente, darà modo al colosso di Redmond di mostrare al pubblico della GDC 2019 i titoli degli autori e delle software house che hanno aderito al programma ID@Xbox ricevendo, in questo modo, il supporto esterno del gigante statunitense per garantirne lo sviluppo e la completa integrazione nella famiglia di piattaforme e sistemi PC Windows e Xbox.

I tredici videogiochi annunciati da Microsoft sono Beholder 2, Boomerang Fu, CrossCode, Dead Static Drive, Door Kickers: Action Squad, HyperDot, Mowin’ & Throwin’, StarCrossed, Stela, The Forgotten City, Totem Teller, UnderMine e Unrailed, ciascuno dei quali sarà mostrato durante la kermesse californiana con filmato esplicativi, trailer di presentazione e prove dal vivo per chi si recherà in fiera.

Nel corso della GDC 2019 che si terrà dal 18 al 23 marzo, i videogiochi ID@Xbox che Microsoft promette di mostrarci saranno ben 30, tra cui CrossCode, Devil's Hunt, Hunt Showdown, Operencia The Stolen Sun e Void Bastards. Per scoprire quali - e quanti - di questi titoli saranno destinati ad approdare sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass su Xbox One, non ci resta che attendere il panel della GDC presentato dalla Community Manager del programma ID@Xbox, Jessica Ronnell.