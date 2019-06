Microsoft e 343 Industries mostrano la key art di Halo Infinite

A poche ore dal nuovo trailer mostrato durante la conferenza E3 Xbox, ecco che Microsoft e 343 Industries condividono con i fan la key art di Halo Infinite, nuovo ambizioso capitolo della serie sparatutto Sci-Fi.

Ripreso alle proprie spalle, Master Chief sembra pronto a lanciarsi in questa nuova avventura, pronta a mostrarsi in tutta la sua maestosità anche su Xbox Scarlett, la console di prossima generazione ufficialmente annunciata da Microsoft sullo showfloor losangelino. Al momento non è chiaro se l'immagine, riportata integralmente in calce alla notizia, verrà riproposta come box art ufficiale dello sparatutto.

Ricordiamo che Halo Infinite sarà pubblicato durante l'autunno del 2020 su PC Windows 10, Xbox Scarlett e Xbox One. Cosa ne pensate del nuovo trailer di Halo Infinite mostrato da Microsoft durante la sua conferenza all'E3 2019?