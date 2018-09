Microsoft: 'abbiamo abbastanza contenuti per le vacanze, non c'è bisogno di Crackdown 3'

Come ben sanno i possessori di Xbox One e Xbox One X, nei mesi scorsi Microsoft ha deciso di rinviare l'uscita di Crackdown 3 all'anno prossimo.

In una recente intervista concessa a GamesIndustry.biz, il capo del marketing Aaron Greenberg ha affermato di non è assolutamente preoccupato della sua assenza in vista della stagione natalizia, il periodo più remunerativo dell'anno. Microsoft potrà contare su Forza Horizon 4 e sulle partnership con le terze parti.

"Pubblicheremo Forza Horizon 4 presto [il 2 ottobre, ndr], prima dell'inizio del periodo più movimentato. Non abbiamo bisogno di Crackdown 3 o di qualsiasi altro dei nostri giochi durante le vacanze natalizie. Lo lanceremo a febbraio, dopodiché toccherà a Ori and the Will of the Wisps", ha dichiarato.

L'ultima parte dell'anno è molto affollata, per questo la casa di Redmond ha preferito "lavorare con i partner terze parti" e contare sul loro aiuto "per spingere Xbox One durante tale periodo". Dopodiché, ha aggiunto: "Non potrei immaginare una stagione natalizia con più tripla A di quanti non ne abbia già".

Cosa ne pensate delle sue parole? Secondo voi Microsoft può fare a meno di altre esclusive, oltre a Forza Horizon 4, durante le festività? Ricordiamo che l'uscita di Crackdown 3 è fissata per il mese di febbraio del 2019.