Microsoft e l'accessibilità su Xbox: tante novità per aiutare i giocatori disabili

Come parte del Global Accessibility Awareness Day, Microsoft ha annunciato una serie di iniziative per continuare a supportare i giocaotri disabili (oltre 400 milioni in tutto il mondo secondo le stime della compagnia).

Il programma con cui la casa di Redmond spera di riuscire ad accogliere in modo sempre più efficiente i giocatori disabili su Xbox si dispiega in tre punti fondamentali:

Creare una comunità accogliente attraverso canali di ascolto e supporto : vogliamo creare una comunità accogliente in cui tutti possano partecipare, sentirsi inclusi e giocare. Ciò include la possibilità di darci un feedback, avere accesso al supporto e ascoltare gli altri membri della comunità;

: vogliamo creare una comunità accogliente in cui tutti possano partecipare, sentirsi inclusi e giocare. Ciò include la possibilità di darci un feedback, avere accesso al supporto e ascoltare gli altri membri della comunità; Promuovere l'accessibilità in base al design : crediamo che il design per i miliardi di persone su questo pianeta inizi con il design per una sola persona e poi si estenda a molti, e che l'accessibilità dovrebbe essere presa in considerazione fin dall'inizio della progettazione di un prodotto. Ci impegniamo a fornire risorse e supporto per semplificare l'accessibilità nei giochi;

: crediamo che il design per i miliardi di persone su questo pianeta inizi con il design per una sola persona e poi si estenda a molti, e che l'accessibilità dovrebbe essere presa in considerazione fin dall'inizio della progettazione di un prodotto. Ci impegniamo a fornire risorse e supporto per semplificare l'accessibilità nei giochi; Consentire a più utenti di giocare con funzioni di accessibilità estese: il gioco è un'esigenza umana fondamentale. Non per alcuni, ma per tutti. Ci sforziamo di rendere la vita più divertente per miliardi di persone in tutto il mondo creando esperienze di gioco di cui tutti possano godere. Continueremo ad aggiungere funzionalità di accessibilità a tutti i nostri prodotti, servizi e giochi in continua evoluzione.

Gli sforzi si materializzano tramite l'introduzione di novità e iniziative a cui i giocatori disabili possono rivolgersi, tra cui il programma Xbox Accessibility Insiders League (XAIL), la pagina Supporto di Xbox aggiornata per accogliere nuove informazioni sull'accessibilità, nuovi incontri su Twitch per affrontare l'argomento in live, l'arrivo della Gaming and Disability Player Experience Guide e, prossimamente, la trascrizione delle chat in-game. Inoltre, sia Gears 5 (giocabile gratis con i nuovi Free Play Days) che Minecraft hanno ricevuto nuove funzionalità impostabili dalle opzioni in-game volte a favorire i giocatori disabili. Trovate ulteriori dettagli nel lungo post di Xbox Wire linkato poco più in basso.