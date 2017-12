Microsoft accusata di aver utilizzato una fan art senza permesso per promuovere PUBG

Nelle scorse ore, alcuni utenti di Reddit hanno accusatodi aver utilizzato senza alcun permesso una fan art per promuovere la versione Xbox One di. L'immagine in questione era stata diffusa proprio tramite le pagine di Reddit ed è stata utilizzata dalla casa di Redmond su Twitter.

E' bene precisare come ad oggi Microsoft abbia rimosso il messaggio in questione dopo l'esplicita richiesta dell'autore dell'artwork, la compagnia sta indagando per individuare il responsabile dell'errore, come confermato da Major Nelson, il quale si è scusato pubblicamente con il grafico e con la community.

Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è ora disponibile su Xbox One e Xbox One X in versione Game Preview, la seconda patch è stata pubblicata la scorsa settimana con l'obiettivo di risolvere i principali problemi tecnici del gioco e un terzo update è attualmente previsto per il mese di gennaio.