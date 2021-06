Microsoft acquisirà IO Interactive, Avalanche Studios e Crytek? Ne parla Jeff Grubb

Nel corso del suo ultimo podcast tenuto su YouTube, il giornalista e insider Jeff Grubb ha discusso dei sempre più insistenti rumor sugli annunci delle acquisizioni di Microsoft durante l'E3 202, e dei nomi delle possibili software house coinvolte in questa operazione.

Sulla scorta delle indiscrezioni raccolte da Grubb, il redattore di VentureBeat ritiene che le prossime case di sviluppo destinate a entrare presto a far parte della galassia di sussidiarie degli Xbox Game Studios siano IO Interactive, Avalanche Studios e Crytek.

La possibile acquisizione di IOI da parte di Microsoft consentirebbe alla casa di Redmond di ottenere tutti i diritti sulla serie di Hitman e il controllo (quantomeno dal punto di vista commerciale) sul nuovo videogioco di 007 firmato IO Interactive.

La possibile fusione negli Xbox Game Studios degli studi Avalanche e di Crytek sarebbe altrettanto dirompente, se consideriamo l'importanza di proprietà intellettuale come quelle di Just Cause e Crysis. Ad ogni modo, tutti i rumor convergono verso l'Xbox & Bethesda Games Showcase che si terrà alle ore 19:00 italiane di domenica 13 giugno, di conseguenza bisognerà attendere solo pochi giorni per averne la conferma o la smentita definitiva nel corso dell'evento digitale approntato da Microsoft per l'E3 2021.