Analista IDC: Microsoft acquisirà più studi nel 2019 e aprirà al VR gaming

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle sue ultime dichiarazioni inerenti l'uscita nel 2021 di Xbox Scarlett e PS5, l'analista di IDC Lewis Ward approfondisce coi colleghi di GamingBolt la questione delle future acquisizioni di nuovi studi di sviluppo da parte dei vertici di Microsoft.

In base alla sua sperienza maturata nel settore, Lewis si dice certo della volontà di Microsoft di proseguire la "campagna acquisti" con l'annessione di nuove software house per tutto il 2019.

"Microsoft non ha ancora una base di sviluppatori tanto ampia quanto quella di Sony e Nintendo anche dopo queste acquisizioni", sintetizza l'analista di IDC suggerendo come questa convinzione, radicata in Microsoft, sia in realtà "un segnale di come vogliano proseguire con nuove annessioni che permettano loro di coprire i principali generi e sottogeneri videoludici per crescere rapidamente".

Nei "buoni propositi per il 2019" di Microsoft potrebbe esserci anche un ingresso in grande stile nel settore del VR gaming, come spiega Lewis ricordandoci che "Xbox One X è già in grado di supportare titoli e applicativi in Windows Mixed Reality e non capisco perchè non l'abbiano ancora fatto, ma di sicuro qualcosa si muoverà in tal senso per la next-gen. Il succo della questione è che nel 2018 le vendite di app e giochi VR sono state due volte più grandi di quelle del 2017 e potrebbero aver superato la soglia del miliardo di dollari".

Nel corso dell'ultimo anno, i vertici del colosso di Redmond sono riusciti a concludere tantissime acquisizioni, integrando nella galassia dei Microsoft Studios delle case di sviluppo conosciute in tutto il mondo come Undead Labs (State of Decay 2), Obsidian Entertainment (The Outer Worlds), InXile (Wasteland 3), Compulsion Games (We Happy Few), Ninja Blade (Hellblade Senua's Sacrifice), Playground Games (Forza Horizon 4) e The Initiative, la nuova software house fondata Chris Cantamessa (scrittore di Red Dead Redemption) e Brian Westergaard (produttore di God of War).