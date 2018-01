Microsoft acquisirà Valve? Secondo Polygon è un'eventualità possibile

Secondo alcuni recenti rumor sta pensando di acquisiree/o. Ma sarebbe una mossa davvero possibile? Secondo Polygon sì, almeno per quanto riguarda l'azienda fondata da Gabe Newell.

Il portale videoludico afferma infatti che è ormai da qualche tempo che Microsoft ha rivolto la sua attenzione verso la piattaforma PC, e sottolinea nel 2017 il CEO del colosso di Redmond Satya Nadella aveva dichiarato l'intenzione di espandersi nel mercato del gaming, che al giorno d'oggi vale oltre 100 miliardi di dollari. La mossa più sensata, dunque, sarebbe acquisire Valve: in questo modo Microsoft non solo entrerebbe in possesso della piattaforma da PC più diffusa la mondo, ma anche di un utile strumento per la collezione di dati riguardo il gaming. Per avvalorare la sua tesi Polygon suggerisce che nonostante Newell (il maggior azionista) non abbia problemi finanziari che possano spingerlo a vendere la propria compagnia, potrebbe comunque accettare un'offerta elevata dal momento che ormai sembra disinteressato alla scena videoludica da un bel po'. L'offerta di Microsoft sarebbe dunque una soluzione che potrebbe garantirgli la possibilità di dedicarsi ad altro.

Cosa ne pensate di questa eventualità? Microsoft è davvero in procinto di acquisire una grossa azienda oppure si tratta solamente di rumor e speculazioni?