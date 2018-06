Microsoft acquisisce 5 studi, fra cui Ninja Theory e Playground Games

Da oggi Microsoft può contare su ben cinque nuovi studi first party: il colosso di Redmond ha annunciato nel corso della conferenza E3 2018 di aver acquisito quattro note software house e di aver aperto uno studio nuovo di zecca chiamato The Initiative.

Le aziende che da oggi entrano nelle file dei first party Microsoft sono Playground Games (Forza Horizon), Undead Labs (State of Decay), Ninja Theory (Heavenly Sword, DMC Devil May Cry, Hellblade Senua's Sacrifice) e Compulsion Games (We Happy Few) che da oggi svilupperanno titoli per l'azienda di Redmond assieme alla neonata The Initiative. Nei mesi scorsi Microsoft aveva dichiarato più volte di voler investire nello sviluppo first party, e questa ne è la prova definitiva. Cosa ne pensate di questo annuncio?