Microsoft acquisisce Sony? Lo scherzo si fa largo dalla Spagna - Aggiornata

Una nuova, a dir poco inverosimile indiscrezione sta prendendo piede nelle ultime ore sul web, secondo la quale Microsoft avrebbe concluso con successo l'operazione per l'acquisizione di Sony. Ma in realtà, è solo uno scherzo partito in Spagna

Pur vero che negli ultimi tempi Microsoft si è dimostrata in vena di nuovi acquisti, il rumor appare folle e infondato, infatti lo ribadiamo, è solo uno scherzo, un pesce d'inverno made in Spagna.

Ecco l'elaborata messa in scena di un portale spagnolo: la casa di Redmond avrebbe sborsato la bellezza di 130 miliardi di dollari per assicurarsi tutte le molteplici divisioni di Sony e inglobare quindi qualsiasi prodotto la compagnia nipponica abbia immesso sul mercato nei suoi vari settori di interesse. Ovviamente è solo uno scherzo. Come mai proprio oggi? In Spagna il 29 Dicembre è un po' come il 1o d'Aprile in Italia.

Il sito spagnolo ha sfruttato la rivalità tra le due aziende protagoniste di un testa a testa sul fronte videoludico ed ha messo al centro della scena il buon Phil Spencer, promotore della pazza operazione. L'intenzione del leader di Xbox - continua la fonte - sarebbe stata quella di inglobare la lineup first party di Sony e dunque pubblicare i maggiori titoli PlayStation nel catalogo di Xbox Game Pass. Il tutto avrebbe previsto la collaterale rinascita di altri rami del mercato dell'intrattenimento di Microsoft grazie all'acquisizione di Sony Pictures e Sony Music (con la conseguente rinascita di Groove Music, servizio musicale che Microsoft ha smesso di supportare dal 2018).

Inutile specificare come tutto ciò si riassuma in un colossale scherzo specialmente all'alba della nuova generazione videoludica e dei cicli vitali di Xbox Series X|S e PlayStation 5. Persino Ed Boon di NetherRealm Studios si è divertito a riportare la notizia su Twitter, ironizzando su quanto scritto sulle pagine del portale spagnolo. Pur avendo recentemente dimostrato di condividere alcune idee volte alla crescita dell'industria videoludica (ad esempio, siglando l'accordo legato allo sviluppo delle tecnologia per il cloud gaming), le due compagnie continueranno ad agire sul mercato in modi completamente separati.



E senza scherzi del genere!

nrd: La notizia è stata editata per riportare meglio i termini della questione: più che una fake news si è trattato di uno scherzo a mo' di pesce d'aprile fuori stagione (almeno per l'Italia).