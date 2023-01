Microsoft: l'acquisizione di Activision Blizzard potrebbe davvero slittare al 2024?

Come emerso nelle scorse ore, l'udienza per la causa tra Microsoft e FTC è fissata per agosto, dunque ben oltre i termini inizialmente previsti per l'acquisizione di Activision Blizzard: l'obiettivo è quello di completare l'acquisizione entro fine giugno, ma sarà davvero possibile oppure no?

GamesRadar sottolinea come il verdetto della FTC potrebbe arrivare "mesi dopo" l'udienza di inizio agosto e se è vero che l'acquisizione potrebbe essere completata anche prima della fine della causa, è pur vero che il parere della Federal Trade Commission sembra determinante (ma apparentemente non indispensabile) per la buona riuscita dell'affare.

PlayStation LifeStyle ipotizza tempi piuttosto lunghi e prevede che l'acquisizione verrà completata solamente nel corso del 2024. E' davvero possibile? Difficile dirlo al momento, certo è che la causa con la FTC ha di fatto messo i bastoni tra le ruote a Microsoft, i tempi rischiano di allungarsi ma la casa di Redmond in ogni caso è pronta a lottare con le unghie e con i denti per poter concludere l'affare nel minor tempo possibile.

Nulla è ancora stabilito per il momento e non è escluso che Microsoft riesca a completare l'acquisizione entro la fine di quest'anno fiscale, come previsto inizialmente. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.