Microsoft: l'acquisizione di Activision è mirata a far crescere il business PC e mobile

Microsoft vuole indebolire PlayStation acquistando Activision Blizzard King per togliere giochi alla concorrenza? No, stando a quanto dichiarato da Phil Spencer, il quale ha ribadito durante il processo contro la Federal Trade Commission che l'acquisizione punta ad espandere il business dell'azienda nel mercato PC e mobile.

Dopo aver spiegato alla FTC come funziona una acquisizione, Phil Spencer ha dichiarato nuovamente come l'obiettivo di questa acquisizione non sia quello di togliere grandi IP a PlayStation bensì far crescere le quote di Microsoft nei mercati PC e mobile.

L'avvocato della FTC chiede a Spencer se con questa acquisizione "Microsoft voglia risalire dal terzo al secondo o primo posto" (presumibilmente delle vendite hardware Xbox) ma Spencer ha le idee molto chiare a riguardo, rispondendo con un secco "no, non dal punto di vista delle console Xbox" arrivando a ripetere ancora una volta come Microsoft voglia crescere ed espandere la propria quota di mercato su mobile e personal computer.

Non dimentichiamoci infatti che l'acquisizione di Activision Blizzard King porterà nella lineup Microsoft giochi molto popolari su mobile come Candy Crush con 3 miliardi di download e produzioni PC di grande successo come World of Warcraft, con tutto il giro d'affari legato al mondo degli eSports e alle licenze per altri media (pensiamo al mondo del cinema o delle serie TV).