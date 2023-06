Microsoft: le acquisizioni fatte per tagliare Sony fuori dal mercato dei servizi

Tra le informazioni riguardanti l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft emerse negli ultimi giorni, è saltata fuori anche una mail interna tra Matt Booty e Tim Stuart in cui si faceva riferimento alla volontà di sbarazzarsi di Sony.

Durante il processo contro la FTC sono stati rivelati più dettagli riguardanti la mail, che sembra confermare come i grossi investimenti in cui il colosso di Redmond si è impegnato negli ultimi anni siano anche indirizzati all'indebolimento di Sony e della sua influenza sul mercato videoludico.

Nella mail, risalente al 2019, leggiamo Matt Booty incoraggiare il CFO di Xbox Tim Stuart a investire denaro per l'acquisizione di contenuti legati al gaming per preparare l'azienda a combattere Sony sul fronte servizi e abbonamenti.

"Noi (Microsoft) siamo in una posizione davvero unica per poter tagliare Sony fuori dal mercato", ha affermato Booty, riferendosi alla spesa prevista di $2 miliardi o $3 miliardi nel corso del 2020 per evitare che i concorrenti si ponessero in una posizione strategica di vantaggio. "È praticamente impossibile per chiunque avviare un nuovo servizio di streaming video su larga scala in questo momento", ha aggiunto Booty, riferendosi a concorrenti come Google, Amazon e Sony.

Secondo Booty, l'unico vero concorrente per Microsoft rimane Sony e il modo migliore per contrastarlo è Xbox Game Pass: "Nel gaming, a Google mancano 3 o 4 anni per poter avere uno studio attivo e funzionante. Amazon non ha mostrato alcuna capacità di creare contenuti di gioco. Il contenuto è l'unico baluardo che abbiamo, in termini di un catalogo che funzioni su dispositivi attuali e capacità di crearne di nuovi. Sony è davvero l'unico altro competitor che potrebbe rivaleggiare con Game Pass e abbiamo un vantaggio di 2 anni e 10 milioni di abbonamenti".

Gli investimenti sono poi arrivati, ed hanno superato di gran lunga le cifre previste inizialmente, prima con l'acquisto di ZeniMax e Bethesda per 7,5 miliardi di dollari, e poi con il tentativo di acquisizione di Activision per 69,9 miliardi di dollari.

Intanto, Phil Spencer ha confermato che Xbox non applicherà le stesse strategie di Sony per assicurarsi esclusive third-party.