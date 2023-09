Microsoft e acquisizioni, non solo Zenimax: Warner Bros e Nintendo nei pensieri di Spencer

Tra ipotesi di una Xbox Series X Refresh e leak sui prossimi giochi Bethesda, la settimana di casa Microsoft non si è certamente aperta nel migliore dei modi.

A provocare una tale ondata di indiscrezioni è stato l'approdo in rete di alcuni documenti presentati da Redmond alla Federal Trade Commission statunitense. Tra questi ultimi, trovano spazio anche alcune mail confidenziali, firmate dalla dirigenza della divisione gaming di Microsoft. Alcune di queste ultime, dall'oggetto "riflessioni sparse", ospitano in particolare considerazioni legate all'espansione dei team Xbox e risultano datate estate 2020.

In questi scambi, Phil Spencer accennava a due grandi processi di acquisizione in corso. Come ormai noto, uno di questi coinvolgeva il gruppo Zenimax, ora ufficialmente parte degli Xbox Game Studios, mentre un secondo vedeva protagonista Warner Bros Interactive. Nel 2020 erano in effetti circolati molteplici rumor in merito a un possibile cambio di proprietà della divisione gaming di Warner Bros. L'affare, tuttavia, complice anche l'assenza di cessione delle IP, non andò in porto.

Elemento di rilievo, all'interno delle medesime mail, Phil Spencer e altri dirigenti Xbox riflettono sulla possibilità di acquisire - in un remoto futuro - Nintendo. Un'eventualità auspicata dal team verdecrociato, che appare tuttavia consapevole dell'improbabile fattibilità dell'operazione. Tra gli evidenti ostacoli a un'eventuale acquisizione di Nintendo, Phil Spencer cita l'ottimo stato finanziario del colosso di Kyoto.



Con un enorme patrimonio a disposizione e un approccio conservativo nei confronti dell'emissione di nuove azioni, scrive, "non vedo margini nel prossimo futuro per una unificazione concordata tra Microsoft e Nintendo e non credo che una azione ostile sarebbe una buona mossa". "Arrivare un giorno a Nintendo - prosegue Spencer - sarebbe l'apice della carriera, e onestamente credo sarebbe una buona mossa per entrambe le aziende. Ma ci vorrà ancora tempo prima che Nintendo si renda conto che può avere un futuro al di fuori del proprio hardware...davvero molto tempo!".