Microsoft ha acquistato i diritti per la promozione di Cyberpunk 2077 e Borderlands 3?

Secondo quanto riportato da Rectify Gaming, Microsoft avrebbe ottenuto i diritti di marketing e promozione di numerosi titoli third party in uscita prossimamente, i quali saranno quindi pubblicizzati su piattaforma Xbox, sebbene non si parli in alcun modo di esclusive temporali o totali.

I giochi in questione sarebbero Battlefield V, Madden NFL 19, Anthem, Cyberpunk 2077 (che voci volevano invece vicino a Sony), Borderlands 3 e un nuovo Splinter Cell, a cui dovrebbe aggiungersi anche Shadow of the Tomb Raider.

Microsoft gestirà quindi il marketing e dei giochi in questione e potrà mostrarli sul palco delle proprie conferenze e dei grandi eventi, in maniera simile a quanto accaduto in passato con Call of Duty e FIFA. L'analista ZhugeEX è intervenuto su ResetERA per affermare che la lista riportata è effettivamente autentica ma non completa e che quindi altri titoli mancano all'appello. Non ci resta che attendere il prossimo E3 per saperne di più...