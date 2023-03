Microsoft-Activision si farà al 70%: salgono le previsioni dopo il responso della CMA

A seguito dei dubbi sollevati nei mesi scorsi, il responso positivo della CMA sull'affare Micrsoft-Activision ha lasciato abbastanza sorpresi. Si tratta di un giudizio temporaneo, ma l'antitrust UK ha dichiarato che la conclusione della trattativa non andrà ad impattare in maniera eccessiva il business di Sony nel settore.

Questa piccola ma significativa vittoria per Microsoft ha fatto sì che le previsioni degli analisti riguardo alla chiusura dell'acquisizione subissero un'importante impennata. L'analista di Citigroup technology, Jason Bazinet, ha aumentato la probabilità di chiusura dell'accordo dal 50% al 70% dopo che la CMA ha diffuso il suo responso provvisorio. Il resto di Wall Street ha alzato le proprie previsioni sulla chiusura dell'affare dal 40% al 60% sin dall'annuncio della CMA.

Nel tentativo di ottenere l'approvazione della trattativa, Microsoft sta collaborando attivamente con le autorità di regolamentazione in mercati chiave come Stati Uniti, Regno Unito ed Europa. La principale preoccupazione delle autorità antitrust è che l'accordo possa essere anticoncorrenziale e dare così a Microsoft un vantaggio sleale nel settore videoludico. I frutti degli sforzi del colosso di Redmond, che ha stretto numerosi accordi con altre compagnie per portare Call of Duty e altri titoli Activision su più piattaforme, iniziano a farsi vedere e il matrimonio con il publisher sembra ora molto più vicino che in passato.

Il responso della CMA ha fatto impennare anche le azioni di Activision, salite del 6% negli ultimi giorni.