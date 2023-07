Microsoft-Activision, acquisizione approvata in USA! L'appello della FTC è stato rifiutato

Arriva una nuova pesante sconfitta per la Federal Trade Commission (FTC), autorità garante della concorrenza che negli USA sta cercando in ogni modo di bloccare l'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft. Dopo aver perso la causa a San Francisco, poche ore addietro si è anche vista rifiutare il ricorso in appello.

Lo scorso 11 luglio, la giudice Jacqueline Scott Corley del Tribunale Federale di San Francisco ha emesso una sentenza a favore di Microsoft, negando la richiesta di blocco formulata dalla FTC e dando il via libera all'acquisizione. Decisa a non accettare la sconfitta, il 12 luglio la FTC ha presentato una richiesta in appello alla United States Court of Appeals for the Ninth Circuit e ha richiesto un congelamento dell'acquisizione fino al termine del medesimo procedimento in appello.

Ebbene, la richiesta di congelamento era già stata rifiutata nella serata di ieri, mentre questa mattina apprendiamo che la Ninth Circuit Court of Appeals ha rifiutato anche la richiesta d'appello della FTC, riaprendo dunque la strada che porta verso la finalizzazione dell'affare Microsoft-Activision, quantomeno negli USA.

Dopo l'ennesima vittoria in pochi giorni ai danni della FTC, Brad Smith di Microsoft ha commentato in questo modo ai microfoni di The Verge: "Apprezziamo la risposta del Ninth Circuit, che ha negato la richiesta della FTC di ritardare ulteriormente l'acquisizione. Questo ci porta ancor più vicini alla linea d'arrivo in questa maratona di revisioni da parte degli enti regolatori di tutto il mondo".

Nel Regno Uniti i giochi sono invece ancora aperti. La Competition and Markets Authority (CMA) e Microsoft hanno riaperto le trattative decidendo di comune accordo di mettere in pausa le loro battaglie legali, al fine di capire come modificare i termini dell'affare e dissipare le preoccupazioni della CMA in merito al cloud gaming. L'autorità garante, ricordiamo, ha bloccato l'affare nel Regno Unito lo scorso 26 aprile dicendosi preoccupata per la concorrenza nel mercato emergente del cloud gaming. La CMA ha tuttavia avvisato che queste modifiche potrebbero comportare un'ulteriore indagine e facendo slittare la data della decisione finale dal 18 luglio attuale al 29 agosto. Le negoziazioni tra CMA e Microsoft potranno riaprirsi solo a seguito di un parere positivo da parte del Competition Appeal Tribunal (CAT), che ha già fissato alle 15:30 di lunedì 17 luglio la data del suo verdetto in merito.

Il 18 luglio, invece, rappresenta il termine ultimo di validità degli accordi presi tra Microsoft e Activision. Dovesse saltare la scadenza, la casa di Redmond sarebbe costretta a rinegoziare l'affare da 69 miliardi di dollari con Activision oppure, in caso di rottura definitiva, a pagare una penale di 3 miliardi di dollari. Insomma, abbiamo come l'impressione che i prossimi giorni saranno molto infuocati, e non solo per il caldo di questo infernale mese di luglio.