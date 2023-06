Microsoft e Activision: l'acquisizione è stata bloccata temporaneamente

La Corte Federale degli Stati Uniti d'America ha emesso un ordine temporaneo restrittivo per impedire a Microsoft di portare a termine l'acquisizione di Activision Blizzard King per un periodo di tempo limitato.

La Federal Trade Commission ha presentato richiesta per bloccare temporaneamente l'acquisizione, richiesta accordata dal Tribunale Federale e dunque Microsoft non potrà acquisire la società, almeno per il momento.

Il blocco è valido "fino alle 23:59 del quinto giorno lavorativo dalla sentenza del tribunale riguardo la richiesta preliminare della FTC", l'udienza in questione si terrà la prossima settimana e questo vuol dire dunque che l'acquisizione non potrà essere completata a giugno come inizialmente previsto.

Di fatto dunque la Federal Trade Commission è riuscita a bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard, la situazione potrebbe però sbloccarsi nelle prossime settimane e Phil Spencer è fiducioso sul fatto che l'acquisizione andrà in porto, nonostante le tante difficoltà.

Oltre alla Federal Trade Commission, Microsoft si ritrova a dover fronteggiare anche la CMA inglese, che a sua volte ha respinto l'acquisizione, le due parti si dovranno ora scontrare in tribunale, anche in questo caso allungando i tempi di una possibile risoluzione del caso. Microsoft starebbe pensando di abbandonare il mercato inglese proprio per aggirare i vincoli dell'ente antitrust del paese ma questa è una soluzione solo ipotetica e non percorribile in breve tempo.