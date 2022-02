Microsoft e Activision: l'acquisizione sarà esaminata dalla tostissima FTC in USA

Stando ad un report di David McLaughlin di Bloomberg, fresco di pubblicazione, la valutazione antitrust della proposta di acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft sarà presa in carico dalla Federal Trade Commission (FTC) negli Stati Uniti d'America.

Le informazioni giungono da una persona molto vicina alla questione, che ha preferito rimanere anonima non essendo autorizzata a parlare pubblicamente della review. Il reporter McLaughlin fa notare che adesso il destino dell'acquisizione "si trova nelle mani di un'agenzia che ha promesso una politica più aggressiva nei confronti di questi affari".

Sarà quindi compito dell'FTC (non del Dipartimento di Giustizia) supervisionare le indagini per stabilire se l'accordo può arrecare danni alla concorrenza. Federal Trade Commissioni e Dipartimento di Giustizia, spiega McLaughlin, "condividono la responsabilità delle revisioni antitrust relative alle fusioni e spesso raggiungono degli accordi su chi deve indagare su uno specifico affare.

La presidente Lina Khan è da tempo promotrice di un approccio più energico nella revisione degli accordi, in particolare nei confronti di quelli che coinvolgono grandi compagnie tecnologiche, che secondo lei "sono in grado di approfittare del proprio dominio in un singolo business per ottenere potere in altri mercati". Sotto la sua guida, l'FCT ha fatto causa per bloccare due importanti acquisizioni: la proposta d'acquisto di Arm Ltd. da parte di NVIDIA Corp. e l'accordo di Lockheed Martin Corp. per l'acquisto di Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.