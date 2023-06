Microsoft/Activision, l'acquisizione si farà: Phil Spencer resta fiducioso

L'affare Microsoft/Activision continua a far discutere ed essere al centro del dibattito videoludico, specialmente dopo il no del CMA ed il ricorso in appello effettuato dai due colossi dell'industria. Nonostante la situazione ancora incerta, Phil Spencer continua ad essere ottimista sul buon esito dell'acquisizione.

Durante un panel intitolato "What's Next for Gaming", il numero uno della divisione Xbox si esprime con toni fiduciosi in merito all'evoluzione dell'affare, facendo un resoconto sul lungo viaggio iniziato nel gennaio del 2022, quando venne annunciata l'acquisizione.

"Devo ammettere che quando abbiamo iniziato tutto questo, circa 18 mesi fa, alcuni di noi si chiedevano a che punto erano arrivate le nostre strategie e cosa avremmo potuto aggiungere alle nostre capacità. L'acquisizione di Activision Blizzard, sarò onesto, è stata un'esperienza formativa positiva per me e per altre persone come Matt Booty e Sarah Bond, abbiamo speso molto tempo a pensare alle strategie che ci hanno portato qui", esordisce Spencer sull'argomento ricordando che "adesso ci sono circa 40 paesi che hanno approvato l'affare e due paesi su cui invece ci stiamo concentrando per far approvare la manovra", riferendosi nell'ultimo caso a Regno Unito e Stati Uniti, dove CMA e FTC sono contrari all'acquisizione.

"Siamo ancora molto impegnati - prosegue Spencer - su questo fronte, crediamo che Activision Blizzard abbia per noi un grande potenziale soprattutto in ambito PC e mobile, ed ampliare il nostro portfolio di IP ci permetterebbe di raggiungere un maggior numero di giocatori. I lavori proseguono ma noi restiamo fiduciosi sul nostro operato". Ed in merito alla forte opposizione da farte di CMA e FTC, il leader di Xbox aggiunge: "Stiamo cercando soluzioni con gli enti regolatori che ci pongono domande, è quello che stiamo facendo tutti attivamente, da Brad Smith a Sarah Bond, leader che hanno passato molto tempo a discutere con gli antitrust per arrivare ad una soluzione. Ci siamo riusciti con la Commissione Europea e sono certo che troveremo una soluzione anche nelle altre aree. Richiede tempo, richiede concentrazione, ma sono fiducioso".

Proprio per provare a sbloccare la situazione, il presidente Microsoft incontrerà il cancelliere UK sull'acquisizione di Activision per discutere in maniera approfondita della situazione. Nel frattempo è emerso che CMA ed FTC si sono incontrate 26 volte per discutere dell'affare Microsoft/Activision nel corso dei mesi, attraverso conferenze telefoniche e virtuali.