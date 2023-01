Microsoft-Activision: l'acquisizione 'favorirà la competizione', ribadisce Satya Nadella

Continua a tenere banco l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, una vicenda che ogni giorno sembra arricchirsi con un nuovo capitolo. Se Google e NVIDIA si dicono contrarie all'affare Microsoft-Activision, adesso il CEO del colosso di Redmond difende nuovamente l'impatto di questo accordo.

Nel corso di un'intervista con il Wall Street Journal, Satya Nadella ha infatti sostenuto che l'affare Microsoft-Activision non sarebbe dannoso per l'industria videoludica, ma al contrario darebbe una spinta ancora più consistente alla competizione, ribadendo che la sua azienda è un competitor "piccolo" all'interno del settore. "Siamo il concorrente in quarta posizione che sta provando ad aggiungere più contenuti e creare maggiori opportunità per un maggior numero di publisher e giocatori. Voglio dire, se tu credi nella competizione, allora dovresti credere anche in questo accordo", dichiara Nadella.

"Spero che le autorità che si occupano di concorrenza si concentrino maggiormente su questo aspetto, sarebbe una gran cosa", ha poi concluso il CEO di Microsoft sul tema. Gli enti di antitrust sparsi per il mondo stanno intanto continuando ad esaminare il caso, anche se per il momento non ci sono grossi stravolgimenti. Sembra che siano in arrivo nuove concessioni per placare la Commissione Europea sulla questione Microsoft-Activision, in modo così da spingerla ad interrompere qualunque opposizione agli accordi e fugare al tempo stesso tutti i suoi dubbi.