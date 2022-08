Microsoft-Activision, l'acqusizione potrebbe slittare fino al 2023: parla Tom Warren

Annunciato all'inizio di quest'anno, l'acquisto di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft per 68,7 miliardi non è ancora stato completato. I dettagli dell'accordo sono ancora oggetto di analisi da molteplici organi anti-trust in giro per il mondo, pertanto i giochi non sono ancora fatti.

Alcuni fatti recenti hanno fatto credere all'opinione pubblica che la finalizzazione dell'accordo potesse essere dietro l'angolo, ma secondo Tom Warren non è così. Il Senior Editor di The Verge ha fatto notare che Microsoft punta al 2023 e che le autorità anti-trust sono ancora nel pieno del loro lavoro di valutazione.

La Competition and Market Authority (CMA) del Regno Unito dovrebbe entrare nella seconda fase della sua revisione entro la fine di questa settimana, mentre la Commissione Europea (che ha recentemente chiesto il parere di Sony e della concorrenza) e la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti d'America sembrano ancora ben lungi dal fornire la loro approvazione. Ad oggi, l'unico via libera è arrivato dalla SaudiGAC, agenzia di regolamentazione dell'Arabia Saudita. La finalizzazione dall'accordo, dunque, sarebbe tutto fuorché imminente, anche se Tom Warren continua a mostrarsi ottimista ritenendo che sia solo una questione di tempo prima che tutto vada come auspicato dalla casa di Redmond.

GamesIndustry.biz, di contro, ha recentemente messo in risalto due aspetti sfuggiti ai più: secondo gli esperti inglesi, potrebbe bastare un singolo no di un'autorità per scatenare un effetto a catena presso tutti gli altri organi, i quali potrebbero decidere di negare la propria approvazione. Inoltre, non non sarebbe da escludere un'approvazione parziale, che prevedrebbe cioè l'imposizione di alcune condizioni a Microsoft per preservare la concorrenza.