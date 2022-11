Microsoft-Activision: l'antitrust cinese potrebbe aver detto no all'acquisizione

Dopo il mancato via libera della Commissione Europea all'affare Microsoft-Activision, che ha dato il via ad indagini più approfondite sugli accordi con la Fase 2, l'acquisizione potrebbe aver ricevuto un'altra battuta d'arresto, questa volta proveniente dalla Cina.

Sembra infatti che il China's State Administration for Market Regulation (SAMR) abbia detto no all'acquisizione: a rivelarlo sarebbero due diversi report che si sono diffusi tra gli investitori, tuttavia al momento l'antitrust cinese non avrebbe ancora comunicato in maniera ufficiale il responso negativo in merito agli accordi tra Microsoft ed Activision Blizzard. Non sono stati rivelati, inoltre, i motivi per cui il SAMR avrebbe rifiutato l'affare.

Qualora l'antitrust cinese dovesse confermare ufficialmente il rifiuto all'affare Microsoft-Activision, la decisione arriverebbe a poche ore dall'addio alla Cina dei giochi targati Blizzard Entertainment, tra i quali World of Warcraft, Overwatch 2, Diablo III e Heroes of the Storm, a causa di un mancato accordo con NetEase per prolungarne la permanenza sul territorio cinese. Una situazione che continua ancora adesso a far discutere.

A questo punto non resta che capire quale sarà il responso definitivo sull'acqusizione di Activision Blizzard da parte non solo della Commissione Europea, ma anche dell'antitrust americano che dovrebbe esprimere il proprio verdetto entro la fine del mese. Le prossime settimane e mesi saranno quindi importanti per scoprire come si concluderà un'affare di quasi 70 miliardi di dollari.