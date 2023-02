Microsoft-Activision: gli antitrust non conoscono il mercato videoludico, per Bobby Kotick

Microsoft si è detta nuovamente fiduciosa che l'acquisizione di Activision possa concludersi entro giugno, tuttavia i verdetti che arriveranno da vari enti regolatori come il CMA e la Commissione Europea sono ancora tutti da verificare, nel mentre la FTC si è già apertamente schierata per l'interruzione dell'affare.

Secondo Bobby Kotick, CEO di Activision-Blizzard, i vari antitrust che stanno valutando la trattativa non conoscono abbastanza il mercato videoludico e la sua evoluzione negli ultimi anni, che l'ha portato a dare sempre più spazio alle produzioni mobile. Sebbene si sia discusso spesso di PlayStation e di Call of Duty, Kotick spiega che la trattativa ha come obiettivo primario l'espansione nel campo mobile, così come aveva precedentemente dichiarato Phil Spencer.

"Negli ultimi 10 anni l'attività si è evoluta per passare principalmente agli smartphone, che sono molto più accessibili", ha dichiarato Kotick intervistato alla CNBC. "Quindi penso che le persone continueranno a giocare, a titoli principalmente gratis, e la domanda è quanti contenuti premium consumeranno, e non credo che lo capiscano davvero".

Kotick ha affermato di ritenere che le autorità di regolamentazione che esaminano l'accordo non siano riuscite a centrare la questione e siano in qualche modo "confuse" su chi è in competizione con chi nel business videoludico: "Che si tratti della FTC o della CMA o dell'UE, non conoscono il nostro settore, quindi stanno cercando di aggiornarsi e comprenderlo meglio. Non credo che apprezzino appieno il fatto che si tratti di un business free-to-play, che le società giapponesi e cinesi dominano il settore. Guardi Sony, guardi Nintendo, hanno queste enormi librerie di proprietà intellettuali. Gli studi Sony risalgono a 80 anni fa, Nintendo ha i migliori personaggi che esistano nei videogiochi. Le migliori aziende al mondo in questo momento sono compagnie come Tencent e ByteDance, ed hanno tutte mercati protetti. Abbiamo lottato per entrare nel mercato giapponese, non possiamo entrare in quello cinese senza un partner di joint venture, quindi la concorrenza non è in realtà tra società europee, società americane, ma si tratta davvero di quelle compagnie in Giappone e Cina".

Jeremy Hunt, il cancelliere dello scacchiere del Regno Unito, ha recentemente affermato di voler trasformare il paese nella "nuova Silicon Valley del mondo", ma il blocco dell'accordo potrebbe avere l'effetto opposto, ha affermato Kotick: "Se sei nel Regno Unito e hai una forza lavoro incredibilmente istruita, un sacco di talento tecnico, posti come Cambridge dove si trovano le migliori IA e machine learning, penso che accetterai una transazione come questa in cui tutti vedranno la creazione di posti di lavoro e opportunità. E in realtà non si parla della piattaforma Sony o Microsoft, si tratta davvero del futuro della tecnologia. Se accordi come questo non possono andare a buon fine, non saranno la Silicon Valley, finiranno per essere la Death Valley".