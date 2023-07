Microsoft, Activision e l'appello FTC: rigettato il congelamento dell'acquisizione

In seguito alla rapida ufficializzazione di una richiesta di appello da parte della FTC nel caso Microsoft-Activision, arrivano ora dagli USA importanti aggiornamenti.

In seguito all'avvio della procedura di appello, la Federal Trade Commission aveva richiesto un nuovo congelamento del processo di acquisizione di Activision Blizzard King da parte del colosso di Redmond. Tale intervento avrebbe dovuto impedire il completamento dell'affare sino alla proclamazione dell'esito della nuova causa giudiziaria.

Tale richiesta, tuttavia, è stata rapidamente rigettata dalla giudice Jacqueline Scott Corley, incaricata dal sistema di giustizia USA di dirimere la controversia tra la FTC e Microsoft. Negli Stati Uniti, dunque, la sola richiesta di appello avanzata dall'ente anti-trust non sembra poter essere in grado di impedire il completamento del processo di ingresso di Activision Blizzard King nella famiglia degli Xbox Game Studios. Una svolta importante, visto che la data fatidica del 18 luglio 2023 - termine indicato nell'accordo tra Microsoft e il publisher di COD per il completamento dell'operazione - è ormai imminente.



Nel frattempo, arrivano ulteriori buone notizie per il mondo verdecrociato. Anche dalla Turchia è infatti arrivato il via libera all'acquisizione di Activision, con il paese europeo che non ha espresso rimostranze in merito all'impatto dell'affare sulla concorrenza all'interno del mercato del videogioco.