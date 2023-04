Microsoft-Activision: tutti gli Stati che hanno approvato l'acquisizione fin qui

Un poco alla volta si sta diradando la nebbia attorno all'affare Microsoft-Activision: in attesa dei verdetti del CMA inglese, dell'FTC americana e dell'Unione Europea, riepiloghiamo tutti i Paesi che fin qui hanno dato la loro approvazione all'acquisizione in corso.

Come ci ricorda la pagina Twitter Xbox News attraverso un post, sono sei per ora gli enti antritrust internazionali che hanno dato l'ok all'affare: Brasile, Giappone, Arabia Saudita, Serbia e Cile, a cui si aggiunge il sì del Sudafrica all'affare Microsoft-Activision confermato lo scorso 17 aprile. Per gli enti antitrust di queste nazioni non c'è dunque alcuni rischio per il mercato videoludico qualora la fusione tra le due realtà andasse definitivamente in porto.

Si resta però in attesa dei verdetti più importanti di CMA, FTC e UE, che potrebbero fare effettivamente la differenza tra il successo o lo stop dell'enorme acquisizione dal valore di circa 70 miliardi di dollari, annunciata il 18 gennaio del 2022 ma per il momento ancora distante dal suo esito definitivo.

Gli antitrust inglese, americano ed europeo continuano dunque a lavorare per dare il loro verdetto definitivo sull'affare, ma nel frattempo non mancano alcune controversie: una deputata USA ha accusato l'FTC di favorire Sony nel caso Microsoft-Activision, prendendo in esame il comportamento della presidente Lina Khan.