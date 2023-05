Microsoft-Activision approvato dall'UE: 'Un importante traguardo', dice Bobby Kotick

Dopo aver ricevuto il no della CMA inglese, l'affare Microsoft-Activision viene invece approvato dalla Commissione Europea. La notizia ha restituito un'iniezione di fiducia nel CEO di Activision, Bobby Kotick, che ha inviato un'email di incoraggiamento a tutto lo staff della compagnia di Call of Duty.

"Oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante: la Commissione Europea (CE), uno dei regolatori più scrupolosi e rispettati al mondo, ha approvato la nostra fusione con Microsoft", esordisce Kotick nella sua lettera rivolta ai dipendenti di Activision. "Questa decisione sottolinea i vantaggi che la nostra transazione offre ai giocatori e alla concorrenza. Regolatori attenti in numerosi altri paesi hanno già approvato la fusione.

La CE ha dimostrato ancora una volta il proprio approccio rigoroso, equo e sensato con la creazione di adeguati limiti normativi che garantiscano la concorrenza in importanti settori in crescita. Microsoft ha accettato le condizioni come parte dell'approvazione della CE, comprese le licenze per i legittimi fornitori di cloud gaming per lo streaming dei giochi Activision Blizzard [...]. Questo importante passaggio fornisce una tabella di marcia adeguata per le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per determinare il modo migliore per incoraggiare e promuovere la concorrenza nel settore dei giochi".

A celebrare l'approvazione è stata anche Lulu Chang Meservery, dirigente di Activision che ha spesso esternato le proprie reazioni su Twitter nel corso della vicenda relativa all'acquisizione, e che anche stavolta si affida ai social per celebrare il successo odierno: "Activision Blizzard prevede di espandere in modo significativo i nostri investimenti e la nostra forza lavoro in tutta l'UE e siamo entusiasti dei vantaggi che il nostro accordo con Microsoft offre ai giocatori in Europa e altrove. Oggi la Commissione Europea ha approvato la nostra fusione con Microsoft (soggetta a misure correttive rigorose) per garantire che la forte concorrenza continui nel nostro settore in rapida crescita".

La Commissione Europea si è detta convinta che se Call of Duty dovesse diventare esclusiva Microsoft, Sony saprebbe difendersi.