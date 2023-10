Microsoft-Activision, Australia fa un passo indietro: annullata la richiesta di revisione

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è ormai ufficiale e, alla luce di quanto avvenuto e delle approvazioni ricevute da diversi altri regolatori, l'antitrust australiano ha deciso di ritirare la propria richiesta di revisione.

"Dopo aver preso in considerazione lo status e gli esiti delle revisioni di altri regolatori internazionali e i cambiamenti intervenuti nella struttura della transazione, ivi compresi i relativi accordi con terze parti, l’ACCC ha interrotto la revisione dell’acquisizione e non intende intraprendere ulteriori azioni."

Questo è quanto si legge nella nota riportata sul sito dell'ente regolatore australiano (ACCC). I cambiamenti a cui si fa riferimento sono probabilmente legati ai numerosi interventi attuati per venire incontro alle richieste dei regolatori e al successivo sì della CMA inglese al grande affare Microsoft-Activision, che sono stati accompagnati anche dall'approvazione di altri enti regolatori internazionali, come accaduto ad esempio in Nuova Zelanda e a Taiwan.

Rimane in gioco, invece, l'antitrust americano: secondo la FTC l'accordo Microsoft-Activision minaccia la concorrenza e per questo è stato richiesto di esaminare nuovamente alcuni atti in vista del processo di appello che si terrà a dicembre negli Stati Uniti.

Con l'Australia che fa dietrofront, il cerchio delle approvazioni al grande accordo di Xbox si fa sempre più largo, complice la cessione dei diritti in streaming, arricchendo il catalogo di Microsoft con un lungo elenco di franchise Activision e King.