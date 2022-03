Microsoft-Activision, gli azionisti votano il 28 aprile: il CdA esorta a votare a favore

L'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft, annunciata lo scorso gennaio, è ancora bel lungi dal potersi definire completa: affinché l'affare possa andare in porto, sono necessari anche l'assenso della FTC (Federal Trade Commission) e l'approvazione degli azionisti della compagnia attualmente guidata da Bobby Kotick.

Gli ingranaggi stanno girando su entrambi i fronti. Quest'oggi, la FTC ha chiesto a Microsoft e Activision ulteriori documenti, indispensabili per la valutazione completa dell'affare alla luce delle regolamentazioni anti-trust. Activision, dal canto suo, ha annunciato che i suoi azionisti esprimeranno il proprio voto il prossimo 28 aprile.

Il consiglio di amministrazione di Activision si è fatto avanti incoraggiando tutti i propri investitori ad esprimersi a favore dell'acquisizione da parte di Microsoft. Nonostante sulla carta il voto sia descritto come "non vincolante" e "consultivo", la compagnia sta enfatizzando la sua importanza sottolineando che l'affare - descritto come equo e nei migliori interessi di Activision Blizzard - non può andare in porto senza il consenso della maggioranza degli azionisti. Il CdA ha inoltre aggiunto che tutte le astensioni saranno conteggiate come un voto a sfavore e che senza l'approvazione il valore delle azioni è destinato a colare a picco.

I risultati della votazione, che sarà condotta virtualmente, sono attesi per il 4 maggio. Se tutto andrà per il verso giusto, l'acquisizione sarà completata entro il 30 giugno 2023 e Activision Blizzard verrà ritirata dal Nasdaq.